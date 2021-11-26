Пожилую женщину госпитализировали
В 12 часов дня 25 ноября в Улан-Удэ сбили пенсионерку.
В УГИБДД по Бурятии сообщили, что 38-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Камри», при выезде со двора по улице Гагарина совершила наезд на 80-летнюю пожилую женщину.
В результате ДТП пенсионерка с травмами госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Улан-Удэ в «скрытом» ДТП пострадал 60-летний пенсионер. Сейчас автоинспекторы ищут водителя, который его сбил и сбежал.
В Улан-Удэ водитель «Камри» сбила пенсионерку
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