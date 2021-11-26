Мужчина вырвал из рук женщины сумку в термосом
62-летняя жительница города Братска рассказала полицейским об ограблении. По её словам, 22 ноября на виадуке вблизи станции Гидростроитель неизвестный вырвал из её рук сумочку, в которой находились: термос, 1500 рублей, банковская карта. После преступления грабитель скрылся в неизвестном направлении.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний безработный, ранее неоднократно судимый за совершение корыстно-насильственных преступлений, местный житель. Как рассказал подозреваемый, сумку и термос он выбросил неподалёку от места преступления, банковская карта оказалась заблокированной, поэтому воспользоваться ей не удалось, а деньги он забрал себе.
За грабёж возбуждено уголовное дел. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Братчанин ограбил женщину на станции Гидростроитель
Происшествия, Фото:
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