Братчанин ограбил женщину на станции Гидростроитель

Мужчина вырвал из рук женщины сумку в термосом



62-летняя жительница города Братска рассказала полицейским об ограблении. По её словам, 22 ноября на виадуке вблизи станции Гидростроитель неизвестный вырвал из её рук сумочку, в которой находились: термос, 1500 рублей, банковская карта. После преступления грабитель скрылся в неизвестном направлении.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний безработный, ранее неоднократно судимый за совершение корыстно-насильственных преступлений, местный житель. Как рассказал подозреваемый, сумку и термос он выбросил неподалёку от места преступления, банковская карта оказалась заблокированной, поэтому воспользоваться ей не удалось, а деньги он забрал себе.



За грабёж возбуждено уголовное дел. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

