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Житель Иркутской области контрабандой вывез лес на 13 млн

Житель Иркутской области контрабандой вывез лес на 13 млн
Происшествия, 
На суде мужчина заявил, что раскаялся

В Тайшете суд вынес приговор бизнесмену, который занимался контрабандой леса в Китай и Узбекистан.

- В 2015-16 годах мужчина, выступая учредителем и одновременно коммерческим директором, зарегистрировал фирму по купле-продаже лесоматериалов. От имени этой фирмы он вывозил железнодорожным транспортом в КНР и Узбекистан незаконно вырубленную древесину, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Всего из Иркутской области незаконно вывезли более трёх тысяч кубометров леса стоимостью более 13 млн рублей.

На суде мужчина признал вину полностью, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года 6 месяцев.

Приговор пока в законную силу не вступил.


контрабанда леса

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