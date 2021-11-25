На суде мужчина заявил, что раскаялся
В Тайшете суд вынес приговор бизнесмену, который занимался контрабандой леса в Китай и Узбекистан.
- В 2015-16 годах мужчина, выступая учредителем и одновременно коммерческим директором, зарегистрировал фирму по купле-продаже лесоматериалов. От имени этой фирмы он вывозил железнодорожным транспортом в КНР и Узбекистан незаконно вырубленную древесину, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Всего из Иркутской области незаконно вывезли более трёх тысяч кубометров леса стоимостью более 13 млн рублей.
На суде мужчина признал вину полностью, в содеянном раскаялся.
Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года 6 месяцев.
Приговор пока в законную силу не вступил.
Житель Иркутской области контрабандой вывез лес на 13 млн
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На суде мужчина заявил, что раскаялся
Момент ДТП попал на новую дорожную камеру
Мужчину вычислили с помощью геномной экспертизы и рисунка протектора шин
Во время выхода из автобуса мужчина прихватил сумку
Жертвой воровки стал 81-летний дедушка
Вора быстро задержали приехавшие на место преступления полицейские
Без воды остались несколько улиц
Под Тулуном столкнулись три большегруза
Женщина неудачно пыталась вернуть деньги, потраченные на аферистов
Инспектор сообщал браконьеру информацию о работе рыбоохраны и полиции
В ручей провалился уже третий автомобиль
Рейсовый автобус врезался в лесовоз
«Чёрные» лесорубы пытались удрать на грузовике
Контрабандист сделал тайник в своём грузовике
По словам соседей, мужчины злоупотребляли алкоголем