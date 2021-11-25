Житель Иркутской области контрабандой вывез лес на 13 млн

На суде мужчина заявил, что раскаялся



В Тайшете суд вынес приговор бизнесмену, который занимался контрабандой леса в Китай и Узбекистан.



- В 2015-16 годах мужчина, выступая учредителем и одновременно коммерческим директором, зарегистрировал фирму по купле-продаже лесоматериалов. От имени этой фирмы он вывозил железнодорожным транспортом в КНР и Узбекистан незаконно вырубленную древесину, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Всего из Иркутской области незаконно вывезли более трёх тысяч кубометров леса стоимостью более 13 млн рублей.



На суде мужчина признал вину полностью, в содеянном раскаялся.



Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года 6 месяцев.



Приговор пока в законную силу не вступил.





