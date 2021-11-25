Под Улан-Удэ легковушка врезалась в бетонное ограждение

С травмами различной степени тяжести молодого водителя доставили в больницу.







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видео - Госавтоинспекция Бурятии





Момент автоаварии зафиксировала новая камера, установленная недавно на 446 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» на отвороте в Тулунжу.

В посёлке Тулунжа в пригороде Улан-Удэ около девяти часов вечера 22 ноября произошло ДТП.22-летний водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя по улице Дальнегурульбинская, при выезде на федеральную автодорогу «Иркутск – Чита» врезался в бетонное ограждение.- На данном участке дороги введён в эксплуатацию новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камера регистрирует нарушения правил проезда перекрёстков, в том числе на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение движения по полосам, а также превышение скорости и движение по обочинам, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Ещё одна новая камера начала работу на 449 км автодороги Р-258 «Байкал» в селе Сотниково Иволгинского района. Эта система фиксирует нарушения, связанные с превышением скоростного режима, выездом на полосу встречного движения и движение по обочинам.