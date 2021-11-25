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В Бурятии «чёрный» лесоруб солгал, что собирал дикоросы в лесу

В Бурятии «чёрный» лесоруб солгал, что собирал дикоросы в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину вычислили с помощью геномной экспертизы и рисунка протектора шин

В Баргузинском районе полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере. Задержан ранее неоднократно судимый 70-летний местный житель. Ущерб составил более 370 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Заявление о нелегальной вырубке около 12 кубометров древесины поступило в полицию от лесничих в августе. Сотрудники лесничества обнаружили спиленные сосны во время совместного с работниками прокуратуры рейда.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Спустя два месяца полицейские задержали подозреваемого.

Установлению его личности способствовали результаты геномной экспертизы. Кроме того, рисунок протектора шин грузовика сельчанина совпал с изъятым с места происшествия следом машины. И хотя мужчина сначала солгал, что собирал в лесу дикоросы, впоследствии он признался, что вырубил деревья на дрова.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Дважды он привлекался к уголовной ответственности за незаконные рубки.

Возбуждено уголовное дело.


черные лесорубы

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