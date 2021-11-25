Жертвой воровки стал 81-летний дедушка
Улан-удэнка обокрала 81-летнего старика. Кража произошла из камеры хранения вещей в продуктовом супермаркете в центре города, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
На улице к пожилому мужчина подошла женщина и предложила помочь сопроводить в магазин. В супермаркете она положила его сумку в камеру хранения, а ключ оставила себе. Затем женщина сопроводила пожилого мужчину в торговый зал, а сама вернулась к камерам хранения.
Пока пенсионер был занят покупкой продуктов, воровка открыла ключом ячейку, вытащила сумку и убежала. В сумке оказалась большая сумма наличными – 40 тысяч рублей.
Приехавшие на место Росгвардейцы просмотрели камеры видеонаблюдения и установили приметы подозреваемой. К этому времени в магазин за дедушкой пришла невестка. Она опознала в воровке женщину из соседнего дома.
Сотрудники вневедомственной охраны приехали к подозреваемой и задержали её. Сумку женщина уже успела выбросить возле стройки.
- Благодаря неравнодушию граждан, – покупательнице, сообщившей о случившемся в полицию и дождавшейся приезда росгвардейцев, и работнику стройки, который нашёл выброшенную сумку, - удалось оперативно задержать подозреваемую и вернуть сумку потерпевшему мужчине, - отметили в Росгвардии.
Улан-удэнка украла сумку с деньгами из камеры хранения в супермаркете
Происшествия, Фото:
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