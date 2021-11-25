Вора быстро задержали приехавшие на место преступления полицейские
Днём 23 ноября в Улан-Удэ в полицию обратился 40-летний мужчина, которого обокрали на автовокзале. Он лишился рюкзака с вещами и сотового телефона.
Мужчина планировал уехать на заработки в район. На автовокзале он познакомился с неким человеком, который тоже собирался в район, но к родителям.
Замёрзнув, они зашли погреться в помещение автовокзала. В какой-то мужчина отлучился и попросил нового знакомого присмотреть за вещами. Последний же вместо этого украл их.
Телефон из кармана рюкзака вор тут же продал за бесценок, а вырученные деньги решил пропить в кафе на территории автовокзала. Здесь его и задержали приехавшие полицейские.
- Ранее к уголовной ответственности 35-летний улан-удэнец не привлекался, злоупотребляет алкоголем. Похищенный рюкзак с одеждой у него изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец совершил кражу на автовокзале и там же пропил деньги
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