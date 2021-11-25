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В Улан-Удэ строители моста через Уду повредили водопровод

В Улан-Удэ строители моста через Уду повредили водопровод
Происшествия,  Фото:минтранс Бурятии
Без воды остались несколько улиц

В Улан-Удэ произошёл инцидент с аварийным отключением холодной воды по вине рабочих.

- 25 ноября в 4 утра поступила заявка о том, что подрядная организация «Хотьковский мост» при производстве земляных работ повредила водопроводную линию по улице Дальненагорная, 42, - сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Компания «Хотьковский автомост» строит третий мост через Уду.

На место инцидента выехала дежурная бригада. Ремонтная бригада определила место аварии и начала откачку воды из котлована.

С 5 часов утра холодное водоснабжение было ограничено по адресам: ул.Ермаковского (частично), ул.Гоголя, ул.Пятницкого, ул.Оцимика, ул.Дальненагорная, п.Лазо, промбазы. Всего без холодной воды остались около 30 частных домов и восемь двухэтажных домов.

В 7.55 часов аварийную ситуацию частично локализовали, и без холодного водоснабжения пока находятся дома в посёлке Лазо 33,67,33 и по улице Дальненагорная 46,30,26,24,40.

- Ориентировочно, к 13 часам ремонтные работы будут завершены, и будет восстановлено холодное водоснабжение по всем оставшимся адресам. Подвоз воды организован, - сообщили в МУП «Водоканал».

Третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная начали строить в апреле 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. Он напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы, тем самым мост должен решить проблему пробок на магистральных улицах города.

Этой осенью было утверждено название строящего моста – он будет назван «Талаан» (Удача). Именно этот вариант победил в онлайн-голосовании.



отключение воды

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