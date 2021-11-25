Жительницу Бурятии дважды обобрали мошенники

Женщина неудачно пыталась вернуть деньги, потраченные на аферистов



Доверчивая 62-летняя жительница Хоринского района Бурятии дважды стала жертвой мошенников. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.



В июле прошлого года, соблазнившись на перспективу пассивного заработка в интернете, сельчанка попала на аферистов. В результате ряда финансовых операций она потеряла около 400 тысяч рублей.



Понимая, что её обманули мошенники, женщина почти 1,5 года надеялась всё же вернуть деньги. Она нашла сайт, который якобы занимается возвратом денег для граждан, пострадавших от аферистов. Через некоторое время ей позвонил «юрист», который предложил ей свою помощь. Для этого он предложил перевести 26 тысяч рублей за услуги.



Снова поверив незнакомцу, женщина перевела запрошенную сумму. Добрый собеседник сельчанке помощи не оказал, и на связь выходить перестал. Осознав, что и на этот раз её обманули, она обратилась в полицию.

