В Бурятии инспектор рыбоохраны покрывал браконьера

Происшествия, Фото: Восточное МСУТ СК России

Инспектор сообщал браконьеру информацию о работе рыбоохраны и полиции



В Бурятии возбуждено уголовное дело на государственного инспектора отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.



Сотрудник рыбоохраны обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.



17 сентября 2021 года транспортные полицейские Улан-Удэ на берегу озера Байкала задержали браконьера. Он выловил 473 байкальского омуля. Ущерб государству оценён на сумму свыше трёх миллионов рублей.



Выяснилось, что инспектор, который должен заниматься защитой водных биологических ресурсов, активно оказывал помощь браконьеру.



- Он предоставлял ему информацию о местонахождении постов рыбоохраны и полиции, их времени работы и месте дислокации, времени и продолжительности полёта квадрокоптеров над озером Байкал, - сообщают следователи.



По версии следствия, инспектор получил от мужчины взятку в 115 тысяч рублей за оказание покровительства.



Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.











