Рейсовый автобус врезался в лесовоз
24 ноября в Усть-Илимском районе Иркутской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
Около 18 часов на автодороге «Братск– Усть-Илимск» в районе посёлка Бадарминск автобус столкнулся с лесовозом. На момент аварии в автобусе ехали более 40 человек.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в региональном УГИБДД.
Причины произошедшего устанавливаются.
Проверку по поводу аварии начала областная прокуратура.
- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности пассажирских перевозок и др. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП попал автобус с 40 пассажирами
Происшествия, Фото:
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