В Иркутской области в ДТП попал автобус с 40 пассажирами

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Рейсовый автобус врезался в лесовоз



24 ноября в Усть-Илимском районе Иркутской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.



Около 18 часов на автодороге «Братск– Усть-Илимск» в районе посёлка Бадарминск автобус столкнулся с лесовозом. На момент аварии в автобусе ехали более 40 человек.



По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в региональном УГИБДД.



Причины произошедшего устанавливаются.



Проверку по поводу аварии начала областная прокуратура.



- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности пассажирских перевозок и др. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

