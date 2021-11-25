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Забайкальца отправили в колонию за контрабанду 17 слитков золота

Забайкальца отправили в колонию за контрабанду 17 слитков золота
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Контрабандист сделал тайник в своём грузовике

Житель Петровск-Забайкальского района Забайкальского края получил почти пять лет колонии за попытку контрабанды 17 слитков золота. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Осенью 2020 года мужчина купил слитки кустарного производства. Их общий вес составил около семи килограммов, а стоимость превысила 32 миллиона рублей.

Золото мужчина решил тайком вывезти в Китай. Он спрятал два пакета с 7 и 10 слитками в тайнике, который сделал в грузовике – в панели управления приборов над рулём. Однако пограничники обнаружили спрятанное золото.

Суд назначил контрабандисту 4 года 6 месяцев в колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.



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