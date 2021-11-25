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На пожаре в Чите погибли отец и сын

На пожаре в Чите погибли отец и сын
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
По словам соседей, мужчины злоупотребляли алкоголем

25 ноября в Чите на пожаре в одноэтажном жилом доме погибли двое мужчин – 67-летний отец и 29-летний сын.

Очевидец сообщил в пожарную о возгорании в 4:35. На место были направлены две автоцистерны, штабной автомобиль и 10 пожарных.

Когда пожарные прибыли, дом был охвачен пламенем. Во время тушения в доме были обнаружены тела отца и сына.

Открытое горение было ликвидировано в 5:22. В настоящее время ведётся проливка и разбор сгоревших конструкций.

Огонь повредил дом на площади 80 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора.

- От соседей погибших стало известно, что погибшие мужчины часто злоупотребляли алкоголем. Всего с начала 2021 года на пожарах погибли 44 забайкальца, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
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