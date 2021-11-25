На пожаре в Чите погибли отец и сын

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

По словам соседей, мужчины злоупотребляли алкоголем



25 ноября в Чите на пожаре в одноэтажном жилом доме погибли двое мужчин – 67-летний отец и 29-летний сын.



Очевидец сообщил в пожарную о возгорании в 4:35. На место были направлены две автоцистерны, штабной автомобиль и 10 пожарных.



Когда пожарные прибыли, дом был охвачен пламенем. Во время тушения в доме были обнаружены тела отца и сына.



Открытое горение было ликвидировано в 5:22. В настоящее время ведётся проливка и разбор сгоревших конструкций.



Огонь повредил дом на площади 80 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора.



- От соседей погибших стало известно, что погибшие мужчины часто злоупотребляли алкоголем. Всего с начала 2021 года на пожарах погибли 44 забайкальца, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

