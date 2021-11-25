Автоавария произошла ночью
Ночью в Закаменском районе Бурятии 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Премио» попала в ДТП.
Автомобилистка ехала со стороны села Хуртага в направлении города Закаменск. В республиканском УГИБДД сообщили, что она не справилась с управлением, съехала с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель получила травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в ДТП пострадал девятилетний мальчик. Ребёнок переходил дорогу по улице Комсомольская в Улан-Удэ вне зоны пешеходного перехода. Мальчика госпитализировали в детскую больницу.
В Бурятии пострадала водитель перевернувшейся «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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