На заводе в Иркутской области при взрыве кислорода пострадали пять человек

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

За жизни пострадавших борются врачи



В городе Усть-Илимске Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».



По версии следствия, 24 ноября на промышленном предприятии в одном из цехов при производстве ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате инцидента пострадали пять работников комбината.



Мужчин с ожогами тела различной степени тяжести экстренно госпитализировали в городскую больницу. В настоящее время пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи



Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

