За жизни пострадавших борются врачи
В городе Усть-Илимске Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».
По версии следствия, 24 ноября на промышленном предприятии в одном из цехов при производстве ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате инцидента пострадали пять работников комбината.
Мужчин с ожогами тела различной степени тяжести экстренно госпитализировали в городскую больницу. В настоящее время пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи
Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
На заводе в Иркутской области при взрыве кислорода пострадали пять человек
Происшествия, Фото:
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