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На заводе в Иркутской области при взрыве кислорода пострадали пять человек

На заводе в Иркутской области при взрыве кислорода пострадали пять человек
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
За жизни пострадавших борются врачи

В городе Усть-Илимске Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

По версии следствия, 24 ноября на промышленном предприятии в одном из цехов при производстве ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате инцидента пострадали пять работников комбината.

Мужчин с ожогами тела различной степени тяжести экстренно госпитализировали в городскую больницу. В настоящее время пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи

Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область

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