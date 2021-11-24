Забайкалец украл телефон из носка спящей девушки

Девушка обнаружила пропажу утром



Во вторник в полицию города Нерчинск Забайкальского края обратилась местная жительница с заявлением о краже. У неё украли телефон стоимостью 16 тысяч рублей.



Девушка ночевала у подруги, а смартфон затолкала в носок, надетый на ногу. Проснувшись утром, телефон она не обнаружила и заявила в полицию.



Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов местный житель. Украденный телефон у него изъяли в ходе личного досмотра.



Как оказалось, ночью он приходил к хозяйке дома. А, увидев у спящей гостьи телефон, украл его, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

