Девушка обнаружила пропажу утром
Во вторник в полицию города Нерчинск Забайкальского края обратилась местная жительница с заявлением о краже. У неё украли телефон стоимостью 16 тысяч рублей.
Девушка ночевала у подруги, а смартфон затолкала в носок, надетый на ногу. Проснувшись утром, телефон она не обнаружила и заявила в полицию.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов местный житель. Украденный телефон у него изъяли в ходе личного досмотра.
Как оказалось, ночью он приходил к хозяйке дома. А, увидев у спящей гостьи телефон, украл его, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл телефон из носка спящей девушки
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка обнаружила пропажу утром
Ущерб составил почти шесть миллионов рублей
Вора поймали благодаря бдительным автоинспекторам
Трагедия произошла ночью
Браконьер оборудовал особый гараж. ВИДЕО
Бабушка зря доверила внучке свою карту
Молодого человека арестовали на 10 суток
Проверки только водяного знака на просвет недостаточно, чтобы распознать фальшивку
На место срочно приехали взрывотехники ОМОН
Пострадавший рабочий получил перелом костей таза
Автоавария случилась в тёмное время суток
Череда ДТП с грузовиками марки «Тойота Дюна» продолжается
Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей
Водитель перевозил восемь легковушек
Происшествия, 23.11.2021
Инцидент с отключением тепла произошёл ночью