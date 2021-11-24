 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

В Бурятии магазин обокрали, а затем сожгли

В Бурятии магазин обокрали, а затем сожгли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Ущерб составил почти шесть миллионов рублей

В селе Новоильинск Заиграевского района расследуют уголовные дела по фактам кражи и поджога магазина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всё произошло ещё 9 апреля. Ночью трое местных жителей через окно залезли в магазин промышленных товаров. Воры вынесли сотовые телефоны, бензопилы, автомобильные шины и шуруповёрт. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Украденное подельники спрятали в доме одного из них.

Затем 31-летний мужчина вернулся в магазин и поджёг его, чтобы скрыть кражу.


Магазин полностью выгорел изнутри, товар оказался повреждён и уничтожен. Ущерб владельцу торговой точки нанесён на сумму около шести миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Установлено, что украденное они продали в Улан-Удэ, а деньги разделили и потратили.





кража Поджог пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии магазин обокрали, а затем сожгли
В Бурятии магазин обокрали, а затем сожгли
Происшествия, 24.11.2021
Ущерб составил почти шесть миллионов рублей
Улан-удэнец украл автомобильный утеплитель ради своего пса
Улан-удэнец украл автомобильный утеплитель ради своего пса
Происшествия, 24.11.2021
Вора поймали благодаря бдительным автоинспекторам
В Бурятии у браконьера изъяли омулей на 3,5 млн рублей
В Бурятии у браконьера изъяли омулей на 3,5 млн рублей
Происшествия, 24.11.2021
Браконьер оборудовал особый гараж. ВИДЕО
В Бурятии назвали самые подделываемые банкноты
В Бурятии назвали самые подделываемые банкноты
Происшествия, 24.11.2021
Проверки только водяного знака на просвет недостаточно, чтобы распознать фальшивку
В Улан-Удэ супруги во время прогулки нашли снаряд
В Улан-Удэ супруги во время прогулки нашли снаряд
Происшествия, 24.11.2021
На место срочно приехали взрывотехники ОМОН
В Ангарске погибла переходившая дорогу не по «зебре» бабушка
В Ангарске погибла переходившая дорогу не по «зебре» бабушка
Происшествия, 24.11.2021
Автоавария случилась в тёмное время суток
В Бурятии грузовик врезался в дерево
В Бурятии грузовик врезался в дерево
Происшествия, 24.11.2021
Череда ДТП с грузовиками марки «Тойота Дюна» продолжается
В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений
В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений
Происшествия, 24.11.2021
Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей
В Иркутской области в ДТП попал автовоз
В Иркутской области в ДТП попал автовоз
Происшествия, 24.11.2021
Водитель перевозил восемь легковушек
Улан-удэнец пострадал, допустив ошибку при подключении тепла
Улан-удэнец пострадал, допустив ошибку при подключении тепла
Происшествия, 23.11.2021
Инцидент с отключением тепла произошёл ночью
Улан-удэнка изрезала мужа ножом и бросила умирать в подъезде
Улан-удэнка изрезала мужа ножом и бросила умирать в подъезде
Происшествия, 23.11.2021
Истекающего кровью мужчину жена силой вытолкнула за дверь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^