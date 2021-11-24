В Бурятии магазин обокрали, а затем сожгли

Затем 31-летний мужчина вернулся в магазин и поджёг его, чтобы скрыть кражу.







Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Установлено, что украденное они продали в Улан-Удэ, а деньги разделили и потратили.







В селе Новоильинск Заиграевского района расследуют уголовные дела по фактам кражи и поджога магазина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Всё произошло ещё 9 апреля. Ночью трое местных жителей через окно залезли в магазин промышленных товаров. Воры вынесли сотовые телефоны, бензопилы, автомобильные шины и шуруповёрт. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.Украденное подельники спрятали в доме одного из них.Магазин полностью выгорел изнутри, товар оказался повреждён и уничтожен. Ущерб владельцу торговой точки нанесён на сумму около шести миллионов рублей.