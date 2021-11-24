Вора поймали благодаря бдительным автоинспекторам
Улан-удэнец украл тент-чехол с припаркованной машины, чтобы утеплить им будку своей собаки.
- Ночью 18 ноября сотрудники ГИБДД при патрулировании Советского района Улан-Удэ на обочине дороги заметили мужчину, который нёс объёмный свёрток. На вопрос автоинспекторов он признался, что украл утеплённый тент-чехол со стоящего на улице Борсоева автомобиля. С помощью чехла 29-летний мужчина планировал утеплить будку для своей собаки, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Автомобильный чехол изъят и возвращён владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Улан-удэнец украл автомобильный утеплитель ради своего пса
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб составил почти шесть миллионов рублей
Вора поймали благодаря бдительным автоинспекторам
Трагедия произошла ночью
Браконьер оборудовал особый гараж. ВИДЕО
Бабушка зря доверила внучке свою карту
Молодого человека арестовали на 10 суток
Проверки только водяного знака на просвет недостаточно, чтобы распознать фальшивку
На место срочно приехали взрывотехники ОМОН
Пострадавший рабочий получил перелом костей таза
Автоавария случилась в тёмное время суток
Череда ДТП с грузовиками марки «Тойота Дюна» продолжается
Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей
Водитель перевозил восемь легковушек
Происшествия, 23.11.2021
Инцидент с отключением тепла произошёл ночью
Происшествия, 23.11.2021
Истекающего кровью мужчину жена силой вытолкнула за дверь