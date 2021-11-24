Улан-удэнец украл автомобильный утеплитель ради своего пса

Вора поймали благодаря бдительным автоинспекторам



Улан-удэнец украл тент-чехол с припаркованной машины, чтобы утеплить им будку своей собаки.



- Ночью 18 ноября сотрудники ГИБДД при патрулировании Советского района Улан-Удэ на обочине дороги заметили мужчину, который нёс объёмный свёрток. На вопрос автоинспекторов он признался, что украл утеплённый тент-чехол со стоящего на улице Борсоева автомобиля. С помощью чехла 29-летний мужчина планировал утеплить будку для своей собаки, - сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Автомобильный чехол изъят и возвращён владельцу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

