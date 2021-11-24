Молодого человека арестовали на 10 суток
В Иркутской области в рабочем посёлке Залари сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-21074». Водитель «Жигулей» явно был пьян, что подтвердило проведённое освидетельствование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В ходе разбирательств выяснилось, что 20-летний молодой человек находится в федеральном розыске по подозрению в совершении ряда краж из супермаркетов Иркутска.
На допросе задержанный признал, что находится в федеральном розыске за кражи.
За управление транспортом в нетрезвом виде в отношении нарушителя составлен административный протокол. Парня арестовали на 10 суток.
Находящийся в федеральном розыске иркутянин выдал себя «пьяной» ездой
Происшествия, Фото:
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