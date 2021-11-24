Находящийся в федеральном розыске иркутянин выдал себя «пьяной» ездой

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Молодого человека арестовали на 10 суток



В Иркутской области в рабочем посёлке Залари сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-21074». Водитель «Жигулей» явно был пьян, что подтвердило проведённое освидетельствование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



В ходе разбирательств выяснилось, что 20-летний молодой человек находится в федеральном розыске по подозрению в совершении ряда краж из супермаркетов Иркутска.



На допросе задержанный признал, что находится в федеральном розыске за кражи.



За управление транспортом в нетрезвом виде в отношении нарушителя составлен административный протокол. Парня арестовали на 10 суток.

