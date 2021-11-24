В Бурятии назвали самые подделываемые банкноты

Проверки только водяного знака на просвет недостаточно, чтобы распознать фальшивку



Сотрудники банков в Бурятии в третьем квартале 2021 года обнаружили и изъяли из оборота 32 поддельные банкноты. Почти все подделки — 31 штука — номиналом 5000 рублей.



Годом ранее было выявлено 18 фальшивок, и все они также были самого крупного номинала, сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.



- Фальшивки номиналом 5000 рублей чаще всего имитируют банкноты образца 1997 года — их подделывать фальшивомонетчикам легче, чем банкноты с усиленной защитой модификации 2010 года. Поэтому Банк России рекомендует жителям Бурятии быть особенно бдительными, если в руки попадают деньги крупных номиналов или старых выпусков. Проверить только самые известные защитные элементы — водяной знак на просвет или участки с повышенным рельефом на ощупь — здесь недостаточно. Главное правило — и оно действует для банкнот любых номиналов — проверять не менее трёх-пяти признаков подлинности, — рассказал заместитель управляющего Нацбанком Бурятии Борис Цыденов.



Он также отметил, что в комплекс признаков подлинности российских банкнот входит целый ряд защитных элементов, которые можно проверить «невооружённым глазом». Среди них — группа признаков, контролируемых наклоном купюры под углом. Изменением угла зрения на банкноту номиналом 5000 рублей образца 1997 года, например, можно проверить скрытое изображение букв «РР», то есть аббревиатуру слов «российский рубль» — на орнаментальной ленте, оптически переменную краску на гербе Хабаровска и другие защитные элементы.



Узнать, как должны выглядеть защитные элементы на настоящих купюрах и потренироваться их проверять можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России».





