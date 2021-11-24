 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

В Бурятии назвали самые подделываемые банкноты

В Бурятии назвали самые подделываемые банкноты
Происшествия, 
Проверки только водяного знака на просвет недостаточно, чтобы распознать фальшивку

Сотрудники банков в Бурятии в третьем квартале 2021 года обнаружили и изъяли из оборота 32 поддельные банкноты. Почти все подделки — 31 штука — номиналом 5000 рублей.

Годом ранее было выявлено 18 фальшивок, и все они также были самого крупного номинала, сообщили в пресс-службе Национального банка Бурятии.

- Фальшивки номиналом 5000 рублей чаще всего имитируют банкноты образца 1997 года — их подделывать фальшивомонетчикам легче, чем банкноты с усиленной защитой модификации 2010 года. Поэтому Банк России рекомендует жителям Бурятии быть особенно бдительными, если в руки попадают деньги крупных номиналов или старых выпусков. Проверить только самые известные защитные элементы — водяной знак на просвет или участки с повышенным рельефом на ощупь — здесь недостаточно. Главное правило — и оно действует для банкнот любых номиналов — проверять не менее трёх-пяти признаков подлинности, — рассказал заместитель управляющего Нацбанком Бурятии Борис Цыденов.

Он также отметил, что в комплекс признаков подлинности российских банкнот входит целый ряд защитных элементов, которые можно проверить «невооружённым глазом». Среди них — группа признаков, контролируемых наклоном купюры под углом. Изменением угла зрения на банкноту номиналом 5000 рублей образца 1997 года, например, можно проверить скрытое изображение букв «РР», то есть аббревиатуру слов «российский рубль» — на орнаментальной ленте, оптически переменную краску на гербе Хабаровска и другие защитные элементы.

Узнать, как должны выглядеть защитные элементы на настоящих купюрах и потренироваться их проверять можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России».


фальшивые деньги национальный банк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии назвали самые подделываемые банкноты
В Бурятии назвали самые подделываемые банкноты
Происшествия, 24.11.2021
Проверки только водяного знака на просвет недостаточно, чтобы распознать фальшивку
В Улан-Удэ супруги во время прогулки нашли снаряд
В Улан-Удэ супруги во время прогулки нашли снаряд
Происшествия, 24.11.2021
На место срочно приехали взрывотехники ОМОН
В Ангарске погибла переходившая дорогу не по «зебре» бабушка
В Ангарске погибла переходившая дорогу не по «зебре» бабушка
Происшествия, 24.11.2021
Автоавария случилась в тёмное время суток
В Бурятии грузовик врезался в дерево
В Бурятии грузовик врезался в дерево
Происшествия, 24.11.2021
Череда ДТП с грузовиками марки «Тойота Дюна» продолжается
В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений
В Бурятии с начала года выявили 179 коррупционных преступлений
Происшествия, 24.11.2021
Арестовано имущество подозреваемых на сумму более 139 млн рублей
В Иркутской области в ДТП попал автовоз
В Иркутской области в ДТП попал автовоз
Происшествия, 24.11.2021
Водитель перевозил восемь легковушек
Улан-удэнец пострадал, допустив ошибку при подключении тепла
Улан-удэнец пострадал, допустив ошибку при подключении тепла
Происшествия, 23.11.2021
Инцидент с отключением тепла произошёл ночью
Улан-удэнка изрезала мужа ножом и бросила умирать в подъезде
Улан-удэнка изрезала мужа ножом и бросила умирать в подъезде
Происшествия, 23.11.2021
Истекающего кровью мужчину жена силой вытолкнула за дверь
В Бурятии в ледяной плен попали «УАЗ» и грузовик
В Бурятии в ледяной плен попали «УАЗ» и грузовик
Происшествия, 23.11.2021
Два инцидента произошли на одном ручье
МВД Бурятии назвало топ-3 вида мошенничеств
МВД Бурятии назвало топ-3 вида мошенничеств
Происшествия, 23.11.2021
Обманутые жители Бурятии сами снимают деньги с карт и перечисляют аферистам  
В Бурятии братья убили пенсионера МВД
В Бурятии братья убили пенсионера МВД
Происшествия, 23.11.2021
Бывшего полицейского забили до смерти в его же доме
У жительницы Бурятии изъяли более тысячи штук омуля и икру
У жительницы Бурятии изъяли более тысячи штук омуля и икру
Происшествия, 23.11.2021
Женщина уверяет, что огромные запасы омуля предназначались не на продажу, а для неё одной
В Бурятии оштрафовали живодёра, съевшего собак
В Бурятии оштрафовали живодёра, съевшего собак
Происшествия, 23.11.2021
Мужчина задушил собак, которых ему оставляли на попечение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^