Пострадавший рабочий получил перелом костей таза
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего водителя погрузчика, который наехал на рабочего. Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.
Всё произошло 14 сентября на территории асфальтобетонного завода в деревне Нижний Манут. По версии следствия, водитель фронтального погрузчика, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на 32-летнего рабочего. Пострадавший получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Водителя погрузчика, сбившего рабочего, будут судить в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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