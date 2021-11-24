Водителя погрузчика, сбившего рабочего, будут судить в Иркутской области

Пострадавший рабочий получил перелом костей таза



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего водителя погрузчика, который наехал на рабочего. Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.



Всё произошло 14 сентября на территории асфальтобетонного завода в деревне Нижний Манут. По версии следствия, водитель фронтального погрузчика, не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на 32-летнего рабочего. Пострадавший получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

