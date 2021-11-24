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В Иркутской области в ДТП попал автовоз

В Иркутской области в ДТП попал автовоз
Происшествия,  Фото:gibdd.38
Водитель перевозил восемь легковушек 

Шелеховском районе Иркутской области ДТП попал автовоз.

Предварительно установлено, что 23 ноября около 16:30 57-летний водитель «Фредлайнера», перевозивший восемь легковых автомашин, двигаясь в направлении Иркутска по федеральной автодороге Р-258 «Байкал». В районе посёлка Чистые Ключи автомобилист не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна.

В результате происшествия никто не пострадал, движение автомашин не ограничено, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.


ДТП Иркутская область

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