В Иркутской области в ДТП попал автовоз

Водитель перевозил восемь легковушек
Шелеховском районе Иркутской области ДТП попал автовоз.
Предварительно установлено, что 23 ноября около 16:30 57-летний водитель «Фредлайнера», перевозивший восемь легковых автомашин, двигаясь в направлении Иркутска по федеральной автодороге Р-258 «Байкал». В районе посёлка Чистые Ключи автомобилист не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна.
В результате происшествия никто не пострадал, движение автомашин не ограничено, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Водитель перевозил восемь легковушек
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