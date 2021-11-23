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Улан-удэнец пострадал, допустив ошибку при подключении тепла

Улан-удэнец пострадал, допустив ошибку при подключении тепла
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент с отключением тепла произошёл ночью

В ночь с 22 на 23 ноября на улице Тепловая в Улан-Удэ без отопления остался жилой дом. Фотографии рабочих, устраняющих аварию, появились в паблике «Аноним 03». Пользователь предложил, что произошёл гидроудар.

В пресс-службе ПАО «ТГК-14» «Байкал-Daily» пояснили, что же случилось на Тепловой.

- Отключение было произведено по заявке собственника дома по улице Тепловая. В его эксплуатационной ответственности находится участок тепловой сети от тепловой камеры до ввода в указанный жилой дом. Данный участок собственник проложил самостоятельно, полипропиленовыми трубами, предел прочности которых не соответствует температуре подаваемого теплоносителя. В результате на принадлежащем потребителю участке лопнуло фитинговое соединение, - пояснили в ТГК-14.

После отключения отопления собственник самостоятельно устранил нарушение. По завершению работ жилой дом вновь подключили к отоплению.

- Нарушения гидравлического режима со стороны ТГК-14 отсутствовали, - заявили в компании.
отключение тепла

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