Улан-удэнец пострадал, допустив ошибку при подключении тепла

Инцидент с отключением тепла произошёл ночью



В ночь с 22 на 23 ноября на улице Тепловая в Улан-Удэ без отопления остался жилой дом. Фотографии рабочих, устраняющих аварию, появились в паблике «Аноним 03». Пользователь предложил, что произошёл гидроудар.



В пресс-службе ПАО «ТГК-14» «Байкал-Daily» пояснили, что же случилось на Тепловой.



- Отключение было произведено по заявке собственника дома по улице Тепловая. В его эксплуатационной ответственности находится участок тепловой сети от тепловой камеры до ввода в указанный жилой дом. Данный участок собственник проложил самостоятельно, полипропиленовыми трубами, предел прочности которых не соответствует температуре подаваемого теплоносителя. В результате на принадлежащем потребителю участке лопнуло фитинговое соединение, - пояснили в ТГК-14.



После отключения отопления собственник самостоятельно устранил нарушение. По завершению работ жилой дом вновь подключили к отоплению.



- Нарушения гидравлического режима со стороны ТГК-14 отсутствовали, - заявили в компании.

