МВД Бурятии назвало топ-3 вида мошенничеств

Обманутые жители Бурятии сами снимают деньги с карт и перечисляют аферистам



За 10 месяцев 2021 года в Улан-Удэ зарегистрирован рост регистрации краж с банковских счетов на 10,7 % (959), и рост интернет-мошенничеств на 4,9 % (754).



В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что это произошло из-за совершенствования техники, расширения ассортимента услуг, предоставляемых банками в онлайн-режиме. Мошенники, реагируя на меняющиеся условия, изобретают новые схемы обмана.



Полицейские составили своеобразный рейтинг мошенников. На первом месте (около 90%) оказались звонки от якобы сотрудников банка, полицейских/следователей и работников различных социальных служб.



Мошенники умело входят в доверие, узнавая персональные и данные банковских карт. После они крадут деньги со счетов доверчивых людей. Полицейские отметили, что одним из таких методов является искусственное создание дефицита времени. Мошенник говорит собеседнику, что операции необходимо совершить незамедлительно, иначе деньги украдут.



В последнее время участились случаи оформления кредитных договоров через систему дистанционного банковского обслуживания. Введённый в заблуждение потерпевший, по указаниям «сотрудника банка» блокирует счёт от подозрительных операций. На самом же деле он предоставляет им доступ для оформления кредита.



Один из таких случаев произошёл в ноябре. 35-летний улан-удэнец заявил в полицию о краже более полумиллиона рублей.



Мужчине позвонили со стационарного номера с кодом Улан-Удэ. Ничего не заподозрив, он ответил на телефонный звонок. Собеседник представился полицейским и сообщил, что к ним из банка поступила оперативная информация о том, что мошенники пытаются оформить онлайн-кредит. Затем позвонил якобы сотрудник банка «в целях предотвращения противоправных действий». Под его указку улан-удэнец оформил кредит на 300 тысяч рублей.



После кредитные деньги и личные накопления – всего более 500 тысяч рублей – мужчина снял со своих счетов и зачислил на якобы резервные счета мошенников.



Во избежание подобных случаев полицейские напоминают, что ни один из сотрудников банка не станет звонить клиентам и требовать персональную информацию по телефону. В этом случае следует прекратить разговор и самому позвонить на «горячую» линию банка (номер указан на оборотной стороне карты).



- Не нужно поддаваться ни на какие уговоры, обращать внимание на то, что к вам обращаются по имени и отчеству, называют сведения о вашем месте жительства и последних операциях, - отметили в МВД.



Вторым по популярности видом мошенничества является способы дополнительного заработка в интернете. Здесь предлагают приобрести различные акции, заработок на разнице валют.



Чаще всего людям звонят неизвестные, представляются сотрудниками компаний, занимающихся получением дохода на финансовом рынке, и предлагают сотрудничество. Желая получить высокий доход за короткое время, люди переводят незнакомцам довольно крупные суммы.



В дальнейшем все общение, как правило, переходит в Skype. На компьютер потерпевшего устанавливают программу удалённого доступа, после чего мошенник, выступая в роли брокера, получает доступ ко всем счетам потерпевшего. Он якобы проводит операции, покупает акции, обменивает валюту. Обманутый человек видит, как вложенные вами деньги дают прибыль. Однако вывести деньги в итоге невозможно. В этом случае срок обращения в полицию может затянуться до года.



Также значительное количество мошенничеств совершается с помощью рекламных сервисов. Здесь довольно простая схема. Потерпевший размещает объявление о продаже или аренде чего-либо. Ему звонит мошенник и под предлогом перечисления аванса узнаёт данные карты, одноразовые пароли-подтверждения, которые приходят в смс.



В результате со вклада потерпевшего аферист переводит деньги на его банковскую карту. Говорит, что ошибочно перечислил большую сумму и просит вернуть назад. Тогда обманутый человек идёт к банкомату и возвращает свои же деньги.



Для совершения банковских переводов достаточно только номер карты. Остальные данные не требуются. Одноразовые пароли-подтверждения, CVC-коды на обороте карты, срок её действия – являются конфиденциальной информаций.



Бывает и обратная ситуация, когда человек сам ищет товар в Сети. В этом случае никто не может гарантировать честность продавца. Полицейские советуют ознакомиться с рейтингом доверия продавца, который учитывается в приложении, почитать отзывы об интернет-магазине. Но и здесь есть на что стоит обратить отдельное внимание.



- Однако следует помнить, что и отзывы можно купить. Необходимо воздерживаться от покупок у лиц, проживающих за пределами региона. Ищите продавца, к которому вы можете приехать, осмотреть товар, убедиться в его наличии. Лучше совершать покупки через официальные сайты компаний. Пусть цена будет выше, зато это гарантия того, что вы получите свой товар, - отметили в МВД по Бурятии.

