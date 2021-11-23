Пожарным удалось отстоять от огня дом и надворные постройки
Ранним утром 22 ноября сгорели большие запасы сена в селе Чирон Шилкинского района Забайкальского края.
- Горел сеновал на территории частного подворья. Наблюдалось сильное задымление. Существовала угроза распространения огня на расположенный вблизи жилой дом и надворные постройки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В 06:30 пожар был локализован. В 08:35 возгорание ликвидировали полностью - значительное время заняла проливка водой. Благодаря усилиям пожарных жильё и имущество сельчанина удалось спасти.
Огнём уничтожено 40 тонн сена. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
В Забайкалье сгорели 40 тонн сена
Происшествия, Фото:
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