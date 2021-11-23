В Забайкалье сгорели 40 тонн сена

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Пожарным удалось отстоять от огня дом и надворные постройки



Ранним утром 22 ноября сгорели большие запасы сена в селе Чирон Шилкинского района Забайкальского края.



- Горел сеновал на территории частного подворья. Наблюдалось сильное задымление. Существовала угроза распространения огня на расположенный вблизи жилой дом и надворные постройки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.



В 06:30 пожар был локализован. В 08:35 возгорание ликвидировали полностью - значительное время заняла проливка водой. Благодаря усилиям пожарных жильё и имущество сельчанина удалось спасти.



Огнём уничтожено 40 тонн сена. Пострадавших нет.



Причина пожара устанавливается.

