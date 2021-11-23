В Бурятии поймали 16-летнего угонщика

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

На одном из угнанных авто парень попал в аварию



В Джидинском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полицейские задержали 16-летнего юноша. Он находился в розыске. Подросток подозревается в угоне двух автомобилей, а также в нескольких попытках угонов.



В одном случае он не справился с управлением и опрокинулся на угнанной машине. Тогда с места ДТП молодой человек сбежал.



Ещё один угнанный автомобиль подросток бросил на проезжей части, когда закончился бензин.



- Около пяти часов утра в правоохранительные органы поступила информация о том, что скрывающийся от следствия молодой человек находится в селе Петропавловка. 16-летний разыскиваемый был задержан возле увеселительного заведения. Росгвардейцы заблокировали автомобиль и задержали пассажира, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанного доставили в отдел полиции.

