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В Бурятии поймали 16-летнего угонщика

В Бурятии поймали 16-летнего угонщика
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На одном из угнанных авто парень попал в аварию

В Джидинском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полицейские задержали 16-летнего юноша. Он находился в розыске. Подросток подозревается в угоне двух автомобилей, а также в нескольких попытках угонов.

В одном случае он не справился с управлением и опрокинулся на угнанной машине. Тогда с места ДТП молодой человек сбежал.

Ещё один угнанный автомобиль подросток бросил на проезжей части, когда закончился бензин.

- Около пяти часов утра в правоохранительные органы поступила информация о том, что скрывающийся от следствия молодой человек находится в селе Петропавловка. 16-летний разыскиваемый был задержан возле увеселительного заведения. Росгвардейцы заблокировали автомобиль и задержали пассажира, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанного доставили в отдел полиции.
угон Росгвардия

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