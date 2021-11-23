В Иркутской области поезд насмерть сбил мужчину

Начата доследственная проверка



В Братском районе Иркутской области поезд насмерть сбил мужчину. Следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка.



Предварительно установлено, что днём 19 ноября на 43 км перегона станции Акульшет – станции Топорок 42-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Локомотивная бригада поезда подавала звуковые сигналы, на которые мужчина не среагировал. Не помогло даже экстренное торможение, из-за малого расстояния наезд предотвратить не представилось возможным.



От полученных травм мужчина скончался на месте.



Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.



- В ходе доследственной проверки правовая оценка будет дана не только действиям пострадавшего, но и действиям локомотивных бригад поездов, должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

