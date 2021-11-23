В Бурятии горели два гаража

Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.





- На ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса. В результате пожара гараж выгорел изнутри на площади 48 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.







Утром 22 ноября вблизи села Кижинга загорелся гараж. Огонь повредил потолочное перекрытие гаража на площади 1 кв. м.По этой же причине сгорел ещё один гараж, на этот раз в посёлке Таксимо Муйского района.