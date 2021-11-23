В Бурятии горели два гаража

Один из них выгорел изнутри
Утром 22 ноября вблизи села Кижинга загорелся гараж. Огонь повредил потолочное перекрытие гаража на площади 1 кв. м.
Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.
По этой же причине сгорел ещё один гараж, на этот раз в посёлке Таксимо Муйского района.
- На ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса. В результате пожара гараж выгорел изнутри на площади 48 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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