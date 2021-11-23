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В Бурятии ГИБДД назвала самый аварийный день

В Бурятии ГИБДД назвала самый аварийный день
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С начала года на дорогах республики погибли 25 пешеходов

УГИБДД по Бурятии сообщило, в какой день недели происходит больше всего произошло наездов на пешеходы. Самым аварийным днём признан вторник – с начала года на него пришлось 36 наездов на пешеходов.

Меньше всего аварий с участием пешеходов регистрируется в воскресенье – с начала года таких ДТП было 15.

- Более 40% аварий произошли в тёмное время суток и привели к гибели 19 человек и травмированию 77 участников дорожного движения. При этом, период с 19 до 20 часов стал самым аварийным временем суток – зарегистрировано 20 ДТП с пешеходами, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Всего с начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 213 наездов на пешеходов. 25 человек погибли, ещё 119 получили травмы.

Наезды на пешеходов по-прежнему остаются одним из основных видов ДТП. Несмотря на то, что последние несколько лет число наездов стабильно снижается, уровень аварийности остаётся высоким.

- Основная масса ДТП данного вида происходит по вине водителей транспортных средств, - отмечают в УГИББД по Бурятии. – Однако зачастую пешеходы попадают в аварии по собственной неосторожности. Так, в 92 случаях установлена вина самих пешеходов, а в 24 ДТП они находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 3300 пешеходов.

Отметим, при ношении на одежде световозвращающих приспособлений риск гибели для пешеходов уменьшается примерно на 70%. Качественные световозвращающие значки, ленты, браслеты и другие приспособления позволяют заметить пешехода на расстоянии до 400 метров при дальнем свете фар и до 130 метров – при ближнем свете.

Исследованиями доказано, что полностью одетый в чёрное человек даже с небольшим элементом из световозвращающего материала замечается на более дальнем расстоянии, чем человек, полностью одетый в белое.



ГИБДД ДТП

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