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Иркутянин обокрал отзывчивого студента из Кот-д’ Ивуара

Иркутянин обокрал отзывчивого студента из Кот-д’ Ивуара
Происшествия, 
Мужчине слишком понравился гаджет иностранца

Иностранный студент, гражданин Кот-д’ Ивуара поблагодарил сотрудников иркутского отдела полиции №5 за оперативное раскрытие кражи.

18 ноября у 21-летнего студента украли дорогой смартфон. Когда молодой человек шёл по улице, к нему обратились неизвестные под предлогом сделать совместное фото, а также сделать звонок по мобильному. После того, как иностранец передал сотовый телефон, прохожие сбежали.

Полицейские по «горячим следам» установили и задержали подозреваемых. Ими оказалась родные брат с сестрой. Известно, что ранее 40-летний подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- Увидел человека, попросил позвонить. Я взял телефон, мне он понравился, - рассказал в полиции задержанный мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Гражданин Кот-д’Ивуара на французском языке через переводчика искренне поблагодарил полицейских за отличную работу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
кража

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