В Улан-Удэ виновный в гибели слесаря на ЛВРЗ осуждён условно

Предприятие отделалось штрафом в 50 тысяч
Мастеру участка производства Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода вынесли приговор по делу о гибели слесаря-электрика.
Трагедия произошла 14 июня 2021 года. Утром мастер дал бригаде слесарей-электриков указание демонтировать оборудование в локомотиве.
- При этом маневровая бригада по указанию диспетчера, не осведомлённая о том, что в локомотиве производится демонтаж оборудования, начала проводить маневровые работы. Локомотив был переставлен на электрифицированный железнодорожный путь необщего пользования. При проведении работ слесарь-электрик стал проводить демонтаж антенны, расположенной на крыше локомотива. При попытке подняться на крышу он получил удар током от контактной сети, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
От удара током работник погиб на месте.
На мастера участка возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Он был признан виновным и получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также он на два года лишён права заниматься деятельностью, связанной с ответственностью руководителя и производителя работ за соблюдением правил охраны труда и безопасности работ.
Штраф в 50 тысяч
Также Бурятская транспортная прокуратура внесла представление руководству организации.
- В результате проверки установлено, что причиной произошедшего явилась неудовлетворительная организация производства работ. Она выразилась в несогласованности действий бригад разных цехов завода из-за нарушений порядка выдачи разрешений на маневровые работы и на производство демонтажа оборудования электровоза, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
К дисциплинарной ответственности в виде выговоров привлечены составитель поездов транспортного цеха, маневровый диспетчер транспортного цеха, бригадир логистического цеха и исполняющий обязанности мастера участка аппаратного цеха завода.
- Государственной инспекцией труда в Республике Бурятия по итогам расследования обстоятельств несчастного случая на производстве АО «Желдорреммаш» (головное предприятие) привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Штраф предприятием оплачен, - уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Улан-Удэ виновный в гибели слесаря на ЛВРЗ осуждён условно
Происшествия, Фото:
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