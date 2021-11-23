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Из-за падения электроопоры в Улан-Удэ простаивали трамваи

Из-за падения электроопоры в Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Инцидент произошёл рано утром

Накануне, 22 ноября в 5:22 на трамвайные пути на улице Гагарина в Улан-Удэ в районе школы № 65 упала электроопора. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов под номерами 1, 2, 5 с остановки «Элеватор» до конечной остановки «Шишковка» и обратно.

Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту без захода на конечную остановку «Шишковка».

В 7:26 неисправность устранена, движение восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

трамвай

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