Из-за падения электроопоры в Улан-Удэ простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Инцидент произошёл рано утром



Накануне, 22 ноября в 5:22 на трамвайные пути на улице Гагарина в Улан-Удэ в районе школы № 65 упала электроопора. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов под номерами 1, 2, 5 с остановки «Элеватор» до конечной остановки «Шишковка» и обратно.



Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту без захода на конечную остановку «Шишковка».



В 7:26 неисправность устранена, движение восстановлено по нормальной схеме. Время простоя составило более двух часов, сообщается в оперативной сводке по городу.



