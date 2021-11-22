Именинник напал с ножом на своего друга
Житель Гусиноозёрска едва не убил приятеля в день своего 18-летия.
По данным следствия, вечером 18 ноября молодой человек отмечал своё 18-летие с 23-летним приятелем в квартире у знакомой девушки. Молодые люди распивали спиртные напитки. Ночью пьяный именинник поспорил с другом, и вспыхнула потасовка.
- Во время драки обвиняемый схватил нож и стал наносить им противнику удары по различным частям тела. В этот момент хозяйка квартиры, которую нападавший чуть раньше оттолкнул с пути и уронил на пол, поднялась и помещала дальнейшей расправе. Затем она позвонила в скорую помощь и полицию, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Раненого доставили в больницу с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки и живота. Врачи спасли ему жизнь.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. 18-летний задержанный во всём признался и показал, где спрятал окровавленный нож. Его парень выбросил в подвале дома.
- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в следственном управлении.
Празднование 18-летия жителя Бурятии закончилось резнёй
Происшествия, Фото:
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