Празднование 18-летия жителя Бурятии закончилось резнёй

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Именинник напал с ножом на своего друга



Житель Гусиноозёрска едва не убил приятеля в день своего 18-летия.



По данным следствия, вечером 18 ноября молодой человек отмечал своё 18-летие с 23-летним приятелем в квартире у знакомой девушки. Молодые люди распивали спиртные напитки. Ночью пьяный именинник поспорил с другом, и вспыхнула потасовка.



- Во время драки обвиняемый схватил нож и стал наносить им противнику удары по различным частям тела. В этот момент хозяйка квартиры, которую нападавший чуть раньше оттолкнул с пути и уронил на пол, поднялась и помещала дальнейшей расправе. Затем она позвонила в скорую помощь и полицию, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.



Раненого доставили в больницу с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки и живота. Врачи спасли ему жизнь.



Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. 18-летний задержанный во всём признался и показал, где спрятал окровавленный нож. Его парень выбросил в подвале дома.



- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в следственном управлении.







