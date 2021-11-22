Пожарные передали пострадавшего врачам «скорой»
Днём 20 ноября частном секторе в Советском районе Улан-Удэ на пожаре в бане пострадал 55-летний мужчина.
- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела бревенчатая баня. Пять минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. Огонь повредил кровлю и строение изнутри. В результате пожара пострадал 55-летний мужчина, которого передали врачам скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов.
Всего за прошедшую неделю в республике произошёл 51 пожар, в результате которых пострадали три человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 20 ноября в Улан-Удэ на улице Мерецкова горело двухэтажное здание. На пожаре также был пострадавший.
Житель Бурятии получил ожоги в бане
Происшествия, Фото:
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