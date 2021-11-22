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В Бурятии сгорела пилорама

В Бурятии сгорела пилорама
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в Новой Бряни

В воскресенье, 21 ноября, днём в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошел пожар на территории пилорамы.

- На момент прибытия пожарных горело дощатое строение, была угроза перехода огня на постройки, расположенные рядом. На ликвидацию открытого горения потребовалось больше получаса, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пилорама выгорела изнутри, обрушилась кровля.

Причиной произошедшего названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Справка:

В соответствии с правилами, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование.
пожар

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