В Бурятии сгорела пилорама

Пожар произошёл в Новой Бряни



В воскресенье, 21 ноября, днём в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошел пожар на территории пилорамы.



- На момент прибытия пожарных горело дощатое строение, была угроза перехода огня на постройки, расположенные рядом. На ликвидацию открытого горения потребовалось больше получаса, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пилорама выгорела изнутри, обрушилась кровля.



Причиной произошедшего названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.



Справка:



В соответствии с правилами, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование.

