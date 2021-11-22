Иркутянин убил и сжёг тело брата в автомобиле





32-летнему жителю Иркутска предъявлено обвинение за убийство.По версии следствия, 6 ноября мужчина находился вместе со своим братом в дачном доме, расположенном в СНТ «Солнечный», где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс брату удар ножом в область грудной клетки.От полученного ранения 38-летний потерпевший скончался на месте преступления. На следующий день мужчина, скрывая следы убийства, загрузил тело погибшего в его автомобиль и выехал на нём в лес недалеко от посёлка Мельничная падь. В лесу обвиняемый поджёг машину и скрылся.Спустя несколько дней отец обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении сына. Вскоре полицейские установили причастность брата без вести пропавшего в совершении преступления. 19 ноября следователи СК его задержали.Мужчину заключили под стражу. В содеянном обвиняемый признался в полном объёме. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.