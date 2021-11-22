Вор орудовал два месяца
В городе Закаменск раскрыли кражи оптического кабеля, из-за которых местные жители не раз оставались без интернета. Вором оказался 18-летний охотник за цветметом.
- Подозреваемого задержал автопатруль вневедомственной охраны во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Как выяснилось, молодой человек в течение двух месяцев отрубал куски кабеля. Всего он украл 250 метров кабеля. Далее вор сдавал украденное нелегальные пункты приёма металлолома. «В результате обрыва проводов часть Закаменска периодически оставалась без телефонной и Интернет-связи», - отмечают в Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Причинённый ущерб составляет около 140 тысяч рублей.
В Бурятии охотник за металлом лишал жителей интернета
Происшествия, Фото:
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