В Бурятии жители Максимихи помогли тушить пожар

Ближайшая пожарная часть находится далеко от места возгорания, поэтому первой прибыла добровольная пожарная команда села. К этому моменту общая крыша строений была охвачена огнем. Была угроза перехода на другие постройки.





21 ноября в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии загорелись надворные постройки, расположенные под одной крышей.- До прибытия основных сил пожарной охраны добровольцы с местными жителями сдерживали распространение огня. Вместе с прибывшими пожарные возгорание было локализовано и ликвидировано, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара сгорела баня. Совместными усилиями уничтожения соседних построек не допущено.