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В Бурятии жители Максимихи помогли тушить пожар

В Бурятии жители Максимихи помогли тушить пожар
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Первыми на место прибыли добровольные пожарные

21 ноября в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии загорелись надворные постройки, расположенные под одной крышей.

Ближайшая пожарная часть находится далеко от места возгорания, поэтому первой прибыла добровольная пожарная команда села. К этому моменту общая крыша строений была охвачена огнем. Была угроза перехода на другие постройки.


- До прибытия основных сил пожарной охраны добровольцы с местными жителями сдерживали распространение огня. Вместе с прибывшими пожарные возгорание было локализовано и ликвидировано, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара сгорела баня. Совместными усилиями уничтожения соседних построек не допущено.



пожар

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