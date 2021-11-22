Мужчину остановили выстрелами из табельного оружия
Житель посёлка Моготуй Забайкальского края признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В июне мужчина напал на участкового уполномоченного полиции, который проводил проверку. Мужчина обхватил сзади шею полицейского и пытался его придушить, а также нанёс несколько ударов по голове и рукам сотрудника.
Находившийся рядом другой полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов из служебного оружия, только тогда буйный мужчина успокоился.
Его приговорили к трём годам колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
Забайкальца, душившего полицейского, отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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