Забайкальца, душившего полицейского, отправили в колонию

Мужчину остановили выстрелами из табельного оружия



Житель посёлка Моготуй Забайкальского края признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.



В июне мужчина напал на участкового уполномоченного полиции, который проводил проверку. Мужчина обхватил сзади шею полицейского и пытался его придушить, а также нанёс несколько ударов по голове и рукам сотрудника.



Находившийся рядом другой полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов из служебного оружия, только тогда буйный мужчина успокоился.



Его приговорили к трём годам колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу.

