Жительница Иркутской области лишилась денег, ища подработку через Skype

Женщина полагала, что устраивается на работу



На днях в дежурную часть полиции обратилась 39-летняя жительница города Тулун Иркутской области, ставшая жертвой мошенников. Ранее, чтобы найти дополнительный заработок, она разместила резюме в Сети.



Спустя какое-то время ей позвонила неизвестная, предложила вакансию и заявила, что необходимо установить приложение для видеосвязи Skype. Однако



- После того, как женщина подключила «скайп» с ней связался якобы специалист организации. Потерпевшая под диктовку собеседника выполнила ряд операций со своими банковскими картами, при этом не подозревая, что всё, что она делает на экране своего телефона, отображается у аферистов. Таким образом, телефонные мошенники оформили на тулунчанку кредит и украли 60 тысяч рублей, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



По данному факту проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





