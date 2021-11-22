Пострадавший получил тяжелейшие травмы головы
32-летний житель Улан-Удэ упал с шестиметровой высоты. Жизнь ему спасли хирурги республиканской клинической больницы имени Семашко, сообщили в пресс-службе учреждения.
Пострадавший был доставлен с тяжелейшими травмами – ушиб головы, тяжёлая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и др. Повреждения такого масштаба нередко несовместимы с жизнью - риск летального исхода в первые сутки составляет 80 %.
- Перед началом хирургического вмешательства важно было стабилизировать состояние мужчины, чтобы он мог самостоятельно держать давление и, к счастью, это удалось. Экстренную операцию выполнил нейрохирург Алексей Будаев. Ему удалось убрать давящую гематому и спасти жизнь молодого человека. Однако вскоре образовалась ещё одна субдуральная гематома уже в новой локации, которую успешно прооперировал нейрохирург Владислав Борисов, - рассказали в республиканской клинической больнице.
Затем пациент длительное время находился в отделении реанимации. После того, как его состояние стабилизировалось, и угроза жизни была снята, мужчину перевели в палату постоянного сестринского ухода для тяжёлых пациентов. На пятые сутки пребывания в отделении мужчина начал самостоятельно передвигаться и пошёл на поправку.
Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке, ему предстоит длительная реабилитация.
В Улан-Удэ мужчина упал с шестиметровой высоты
Происшествия, Фото:
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