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В Бурятии пьяные водители стали виновниками 180 ДТП

В Бурятии пьяные водители стали виновниками 180 ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За выходные поймали 47 пьяных водителей

В субботу и воскресенье в Бурятии произошло 53 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не зарегистрированы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 876 нарушений ПДД.

В том числе задержаны 47 пьяных водителей. Из них семь человек от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а 10 были пойманы на повторном управлении в состоянии опьянения в течение года.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.

За 10 месяцев на дорогах Бурятии пьяные водители стали виновниками 180 ДТП, в результате которых 37 человек скончались, 250 получили травмы различной степени тяжести.

С начала года сотрудники ГИБДД задержали более 6800 водителей с признаками опьянения.


ДТП алкогольное опьянение

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