За выходные поймали 47 пьяных водителей
В субботу и воскресенье в Бурятии произошло 53 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не зарегистрированы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 876 нарушений ПДД.
В том числе задержаны 47 пьяных водителей. Из них семь человек от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а 10 были пойманы на повторном управлении в состоянии опьянения в течение года.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.
За 10 месяцев на дорогах Бурятии пьяные водители стали виновниками 180 ДТП, в результате которых 37 человек скончались, 250 получили травмы различной степени тяжести.
С начала года сотрудники ГИБДД задержали более 6800 водителей с признаками опьянения.
В Бурятии пьяные водители стали виновниками 180 ДТП
Происшествия, Фото:
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