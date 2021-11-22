В Бурятии пьяные водители стали виновниками 180 ДТП

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

За выходные поймали 47 пьяных водителей



В субботу и воскресенье в Бурятии произошло 53 аварии с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не зарегистрированы, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 876 нарушений ПДД.



В том числе задержаны 47 пьяных водителей. Из них семь человек от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а 10 были пойманы на повторном управлении в состоянии опьянения в течение года.



За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.



За 10 месяцев на дорогах Бурятии пьяные водители стали виновниками 180 ДТП, в результате которых 37 человек скончались, 250 получили травмы различной степени тяжести.



С начала года сотрудники ГИБДД задержали более 6800 водителей с признаками опьянения.





