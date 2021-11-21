Собака погибла в загоревшемся доме в Бурятии

Дом выгорел изнутри полностью, частично повреждена крыша



Накануне, 20 ноября, в селе Поселье Иволгинского района произошёл пожар в жилом доме.



- На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, пламя перешло на крышу. К тушению пожара были привлечены огнеборцы 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии и ПСЧ-73 ГУ МЧС России по РБ. На ликвидацию открытого горения потребовалось 44 минуты, - сообщают в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара дом выгорел изнутри полностью, частично повреждена крыша. Погибла собака, которая была в доме.



- Вероятно, причиной пожара послужили причины, связанные с нарушением правил установки и эксплуатации электрооборудования, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



