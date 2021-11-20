На школьников могла напасть стая волков
19 ноября в селе Хапчеранга Кыринского района Забайкальского края пропали двое детей: 8-летняя девочка и 9-летний мальчик. Учащиеся возвращались из школы, но домой так и не пришли.
К поискам были привлечены оперативные группы пожарно-спасательной части №23 и Кыринского районного отделения полиции, администрация, добровольцы и родственники пропавших. Всего детей искали 41 человек на 13 единицах техники.
Розыску детей способствовал свежевыпавший снег. На нём были обнаружены следы потерявшихся, рядом с которыми были замечены отпечатки следующей за пропавшими волчьей стаи.
В 22:52 дети были найдены сотрудниками пожарно-спасательной части №23 Сергеем Ивановым и Даниилом Зеболовым в пади Старая Хапчеранга. Школьники лежали на голой земле, завернувшись в куртки. Это, при отрицательной температуре и недавно выпавшему снегу, а также следующим по их следам хищникам, могло привести к трагическому исходу.
Сотрудники осмотрели детей на предмет обморожения после чего доставили их к родственникам. Жизни и здоровью детей ничто не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье пожарные нашли потерявшихся детей
Происшествия, Фото:
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