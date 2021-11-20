В Заиграевском районе горели два жилых дома
19 ноября в селе Татарский Ключ Заиграевского района Бурятии произошло загорание в одной из квартир жилого многоквартирного дома. На момент прибытия пожарных 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ горела квартира на первом этаже. Жильцы эвакуировались самостоятельно.
На ликвидацию открытого горения потребовалось 17 минут. В результате пожара в квартире выгорели две комнаты на площади 50 кв. м. Распространение огня по сгораемым конструкциям на другие квартиры не было допущено. Вероятной причиной пожара мог послужить поджог.
В другом селе Заиграевского района также горел дом. Ранним утром 19 ноября поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Новой Бряни. Когда пожарные 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ прибыли на место, горела комната в доме.
На ликвидацию открытого горения потребовалось 16 минут. В результате пожара помещение выгорело на площади 12 кв. м, повреждена кровля строения. Здесь в причиной пожара могло стать короткое замыкание электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной пожара в селе Бурятии мог стать поджог
Происшествия, Фото:
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