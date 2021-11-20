В Иркутске отправлен за решётку член банды сутенёров

Мужчина руководил структурным подразделением преступной группировки



В Иркутске вынесен приговор 27-летнему жителю города. Он признан виновным в участии в преступном сообществе и руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением, в организации занятия проституцией, в вовлечении в занятие проституцией и в вымогательстве.



Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких лет мужчина в составе организованного преступного сообщества занимался организацией проституции, как руководитель одной из его структур. Также его активное участие заключалось в силовой поддержке. Обвиняемый непосредственно участвовал в совершении преступлений, вовлекал девушек в занятие проституцией. С применением физического насилия принуждал их работать в сфере интим-услуг.



С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся.



Октябрьский районный суд Иркутска с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

