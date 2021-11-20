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Забайкальцев за сутки обманули на 4,5 млн рублей

Забайкальцев за сутки обманули на 4,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
От действий мошенников пострадали семеро жителей края

В Забайкальском крае две читинки, а также жительницы Агинского и Забайкальска лишились денежных средств, вложив их в сомнительные финансовые организации для дальнейшего получения инвестиций. Так, 56-летняя читинка вложила 1,5 миллиона рублей, 53-летняя жительница Забайкальска – 1,6 миллиона рублей.

Кроме того, у трёх забайкальцев под предлогом защиты от мошенников злоумышленники похитили 13, 57 и 308 тысяч рублей.

Всего за сутки мошенники похитили более 4,5 миллионов рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальский край мошенничество

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