В Чите ночью горел торговый центр

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Погибших и пострадавших нет



19 ноября в 23:10 на пункт пожарной охраны в Чите поступило сообщение о возгорании крыши в торговом центре «Амелия», расположенного по улице Ленинградская. К месту вызова были направлены два отделения пожарно-спасательной части №1.



На момент прибытия сотрудников МЧС России на втором этаже наблюдалось задымление. На крышу и внутрь здания для разведки направились специалисты газодымозащитной службы. В 23:23 начальником службы пожаротушения был объявлен вызов №2. Для координации работы был развёрнут штаб пожаротушения. Всего на тушении пожара было задействовано 13 единиц техники и 45 человек личного состава.



Несмотря на плотное задымление, уже в 23:35 пожарным удалось локализовать первый очаг пожара на площади 50 квадратных метров. В 23:57 – второй очаг на площади 15 квадратных метров. В 00:04 пожар был полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров.



Как сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю, в пожаре никто не пострадал. Эвакуация людей не проводилась.



Предварительная причина возгорания устанавливается.

