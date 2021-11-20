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В Чите ночью горел торговый центр

В Чите ночью горел торговый центр
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Погибших и пострадавших нет

19 ноября в 23:10 на пункт пожарной охраны в Чите поступило сообщение о возгорании крыши в торговом центре «Амелия», расположенного по улице Ленинградская. К месту вызова были направлены два отделения пожарно-спасательной части №1.

На момент прибытия сотрудников МЧС России на втором этаже наблюдалось задымление. На крышу и внутрь здания для разведки направились специалисты газодымозащитной службы. В 23:23 начальником службы пожаротушения был объявлен вызов №2. Для координации работы был развёрнут штаб пожаротушения. Всего на тушении пожара было задействовано 13 единиц техники и 45 человек личного состава.

Несмотря на плотное задымление, уже в 23:35 пожарным удалось локализовать первый очаг пожара на площади 50 квадратных метров. В 23:57 – второй очаг на площади 15 квадратных метров. В 00:04 пожар был полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров.

Как сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю, в пожаре никто не пострадал. Эвакуация людей не проводилась.

Предварительная причина возгорания устанавливается.
пожар Забайкальский край

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