Водитель и пассажиры выбрались самостоятельно
19 ноября в 15:34 в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о провале легкового автомобиля «Subaru Forester» под лёд озера Ханхой на острове Ольхон. В салоне транспортного средства находились водитель и два пассажира. К счастью, всем удалось выбраться из тонущего автомобиля.
По предварительным данным, автомобиль ушёл под лёд в 8 метрах от берега. Глубина на месте провала составляет 1,5 метра.
К месту происшествия выдвинулись спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка центра ГИМС для принятия решения об извлечении транспортного средства из воды и привлечения водителя к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
На Ольхоне автомобиль провалился под лёд
Происшествия, Фото:
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