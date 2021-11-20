На Ольхоне автомобиль провалился под лёд

Водитель и пассажиры выбрались самостоятельно



19 ноября в 15:34 в центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Иркутской области поступило сообщение о провале легкового автомобиля «Subaru Forester» под лёд озера Ханхой на острове Ольхон. В салоне транспортного средства находились водитель и два пассажира. К счастью, всем удалось выбраться из тонущего автомобиля.



По предварительным данным, автомобиль ушёл под лёд в 8 метрах от берега. Глубина на месте провала составляет 1,5 метра.



К месту происшествия выдвинулись спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка центра ГИМС для принятия решения об извлечении транспортного средства из воды и привлечения водителя к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

