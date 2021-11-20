В Иркутске осудили банду вымогателей и похитителей

Для достижения результатов злоумышленники избивали своих жертв
Иркутским областным судом вынесен приговор членам преступного сообщества, которые специализировались на совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
В декабре 2016 года в Свердловском районе Иркутска несколько мужчин напали на местного жителя. Преступники несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета и нанесли множественные ножевые ранения, после чего жестоко избили. Длительное время подробности случившегося оставались неизвестными. Однако полицейским удалось выяснить, что на территории областного центра сформировалась группировка, занимающаяся вымогательством денежных средств в крупном и особо крупном размерах. Сыщикам стало известно, что для достижения результатов, злоумышленники избивали жертв. При совершении преступлений фигуранты действовали цинично и хладнокровно, используя различное, в том числе и огнестрельное оружие. Между тем пострадавшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, утаивали правду и своевременно не обращались в правоохранительные органы.
В апреле 2017 года группа мужчин на иномарках блокировали движение автомобиля такси, из которого похитили пассажиров. Чтобы добыть интересующую информацию, вымогатели отвезли их в безлюдное место неподалёку от посёлка Мамоны, где угрожая оружием, продолжили избивать, пока не получили необходимые сведения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам главного управления МВД России по Иркутской области удалось установить все транспортные средства, использованные в преступных схемах и выяснить личности подозреваемых. В мае 2017 года сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с подразделением СОБР регионального управления Росгвардии все 10 активных участников банды во главе с лидером, а также четверо временно привлечённых подельников были задержаны.
СУ СК России по Иркутской области по фактам совершения более 10 эпизодов преступлений в отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела. Им инкриминировали создание вооружённой банды и участие в совершаемых ею нападениях; вымогательства в особо крупном размере, совершенные группой лиц с причинением тяжкого время здоровью; умышленное причинение вреда здоровью, совершенное организованной группой с применением оружия; похищение человека.
Приговором суда 7 подсудимых признаны виновными. С учётом мнения государственного обвинения лидеру банды назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, а шестерым его соучастникам от 4 лет 4 месяцев до 11 лет лишения свободы. Все осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске осудили банду вымогателей и похитителей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 20.11.2021
Водитель и пассажиры выбрались самостоятельно
Происшествия, 20.11.2021
Для достижения результатов злоумышленники избивали своих жертв
Наезд произошёл на «зебре». ВИДЕО
Изначально мужчине дали условный срок, но наказание ужесточили
Совравшая полицейским женщина одумалась спустя некоторое время
Мужчина воровал деньги у пожалевшего его пенсионера
Мужчины поссорились, будучи пьяными
Ещё три молодых человека получили травмы
Кражу раскрыли благодаря сотрудникам ДПС, остановившим машину
Они рыбачат на опасном льду
Общее число случаев заражения превысило 84 тысячи
В происшествии разбирается полиция
Автомобилист врезался в столб
Баранов и коз пожарные успели спасти
Пассажиры получили травмы