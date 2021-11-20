В Иркутске осудили банду вымогателей и похитителей

Для достижения результатов злоумышленники избивали своих жертв



Иркутским областным судом вынесен приговор членам преступного сообщества, которые специализировались на совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.



В декабре 2016 года в Свердловском районе Иркутска несколько мужчин напали на местного жителя. Преступники несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета и нанесли множественные ножевые ранения, после чего жестоко избили. Длительное время подробности случившегося оставались неизвестными. Однако полицейским удалось выяснить, что на территории областного центра сформировалась группировка, занимающаяся вымогательством денежных средств в крупном и особо крупном размерах. Сыщикам стало известно, что для достижения результатов, злоумышленники избивали жертв. При совершении преступлений фигуранты действовали цинично и хладнокровно, используя различное, в том числе и огнестрельное оружие. Между тем пострадавшие, опасаясь за свою жизнь и здоровье, утаивали правду и своевременно не обращались в правоохранительные органы.



В апреле 2017 года группа мужчин на иномарках блокировали движение автомобиля такси, из которого похитили пассажиров. Чтобы добыть интересующую информацию, вымогатели отвезли их в безлюдное место неподалёку от посёлка Мамоны, где угрожая оружием, продолжили избивать, пока не получили необходимые сведения.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам главного управления МВД России по Иркутской области удалось установить все транспортные средства, использованные в преступных схемах и выяснить личности подозреваемых. В мае 2017 года сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с подразделением СОБР регионального управления Росгвардии все 10 активных участников банды во главе с лидером, а также четверо временно привлечённых подельников были задержаны.



СУ СК России по Иркутской области по фактам совершения более 10 эпизодов преступлений в отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела. Им инкриминировали создание вооружённой банды и участие в совершаемых ею нападениях; вымогательства в особо крупном размере, совершенные группой лиц с причинением тяжкого время здоровью; умышленное причинение вреда здоровью, совершенное организованной группой с применением оружия; похищение человека.



Приговором суда 7 подсудимых признаны виновными. С учётом мнения государственного обвинения лидеру банды назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, а шестерым его соучастникам от 4 лет 4 месяцев до 11 лет лишения свободы. Все осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



